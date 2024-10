Maurício de Sousa completa 89 anos neste domingo (27/10)

Neste domingo, 27 de outubro, o autor brasileiro Maurício de Sousa comemora 89 anos de vida. Nascido em anta Isabel, no estado de São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935, o autor dos famosos quadrinhos da Turma da Mônica ostenta uma carreira que marca gerações.

Maurício de Sousa, filho de Petronilha Araújo de Souza e Antonio Mauricio de Souza, começou na carreira dentro do jornalismo, trabalhando como repórter de matérias policiais no Jornal Folha da Manhã (atual Folha de S.Paulo). Foi nessas páginas, em 1959, que criou seu primeiro personagem - o cãozinho Bidu. As histórias de Bidu e seu dono, Franginha, circulavam em tirinhas no periódico. Foi ali o começo da carreira com quadrinhos que, em 1970, o levou a lançar a revista da Mônica, com tiragem de 200 mil exemplares, pela Editora Abril.

Hoje, entre quadrinhos e tiras de jornais, suas criações chegam a cerca de 30 países. Entre as revistas de histórias em quadrinhos mais vendidas do país, dez são de Mauricio de Sousa atualmente, suas revistas respondem por 86% das vendas do mercado brasileiro. O autor já alcançou o extraordinário número de 1 bilhão de revistas publicadas.

Entre os principais títulos já conquistados em sua carreira estão o Prêmio de Literatura Infantil da Academia Brasileira de Letras pelo livro A Turma da Mônica (1999), Medalha e certificado de Campeão de Saúde das Américas da PAHO (Organização Pan-Americana da Saúde), pela contribuição para as campanhas de promoção da saúde e para a melhoria da qualidade de vida das populações das Américas, Washington (2002), Medalha do Vaticano confirmando a sua nomeação como Membro do Conselho Administrativo do Centro Cultural Papa João Paulo II em Washington, DC (2004).

Em dezembro de 2010, Mauricio de Sousa foi eleito para ocupar a cadeira nº 24 da Academia Paulista de Letras. Ao longo da sua trajetória, ele também já foi eleito como um dos dez escritores mais admirados do Brasil, numa pesquisa realizada pelo Ibope para o Instituto Pró-Livro.

(Com informações de Academia Paulista de Letras).