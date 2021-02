Marvel rompe sigilo e anuncia o título oficial de Homem-Aranha 3

Uma das produções mais bem guardadas da Marvel Studios, e também da Sony Pictures, finalmente teve o título revelado. O terceiro longa sobre o Homem-Aranha, um dos filmes mais aguardados do ano, se chamará 'Spider-Man: No Way Home', ou algo como “Sem Volta Para Casa”. O anúncio foi feito hoje.

A coprodução tem a maior parte das cenas filmadas em estúdio, sem tantas locações externas, diferente do que ocorreu com os dois filmes anteriores da franquia: 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar' e 'Homem-Aranha: Longe de Casa'.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Três imagens oficiais do filme também foram divulgadas pelos atores Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya, que integram o elenco. Cada um deles publicou um título fake do filme para brincar um pouco com a expectativa dos fãs, mas também postaram imagens inéditas da produção.

Este será o terceiro filme solo estrelado por Tom Holland. O lançamento, previsto inicialmente para julho deste ano, foi adiado para novembro por conta da pandemia do novo coronavírus e, alterado novamente, agora, para 17 de dezembro.