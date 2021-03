Marisa Orth narra best seller de Fernanda Young

A atriz Marisa Orth envereda pelo mundo da narração de livros com o lançamento do audiobook "O Pau" pela Ubook. O livro escrito por Fernanda Young foi publicado originalmente pela Editora Rocco. Em “O pau”, Fernanda Young conta a história de Adriana, uma bela designer de joias que descobre sinais da traição do namorado, 14 anos mais novo. Ao longo das páginas, a escritora usa o humor ácido que a consagrou como redatora de sucessos como a série Os Normais.

A personagem de Adriana tem 38 anos e sofre com as inseguranças que atingem boa parte das mulheres de sua idade. Nesse contexto, entra em sua vida um jovem ator de 24 anos se dizendo completamente apaixonado por ela. Mesmo sem querer acreditar muito que possa ser verdade, ela termina embarcando na história. Certo dia, acordada sozinha na sala da casa do namorado, ouve o celular dele apitar com a mensagem de um remetente sem nome. Desconfiada, Adriana descobre a identidade de quem mandou o torpedo: uma modelo e atriz que diz ter 21 anos e, diante dos sinais de traição, a designer monta um elaborado plano de vingança, com o objetivo de destruir o que acredita ser a única coisa com a qual seu namorado se importa.

Dona da voz que narra a história em O Pau, Marisa Orth tem uma relação de longa data com Fernanda Young. A atriz também participou do #CartasParaFy, movimento das redes sociais em que personalidades usaram seus perfis para compartilhar publicações e vídeos em homenagem à roteirista e escritora, ao completar um ano de sua morte.

"Gravar um audiobook foi muito interessante. Foi minha primeira experiência e eu adorei! O fato de ser um livro da Fernanda contribuiu muito para isso, pois erámos muito amigas quando ela escreveu essa história. Então, eu sei mais ou menos de que jeito ela imaginava essas falas na cabeça dela. Foi uma grande homenagem e, mais uma vez, me deslumbrei com o texto dela", conta Marisa.

Roteirista e escritora, Fernanda Young lançou, em 1996, seu primeiro livro, intitulado Vergonha dos pés. Caso raro no mercado editorial, Young publicou mais de 10 livros, dentre os quais os best-sellers Aritmética e Efeito urano, um livro de poesia, Dores do amor romântico, e novas experiências narrativas, como A louca debaixo do branco, o qual ganhou prêmio Jabuti de melhor projeto gráfico por Edu Hirama.

Ela morreu no dia 25 de agosto de 2019, em decorrência de complicações respiratórias depois de uma crise de asma, na cidade de Gonçalves, no interior de Minas Gerais. Fernanda tinha 49 anos e deixou o marido Alexandre Machado e quatro filhos: as gêmeas Cecília Madonna e Estela May, hoje com 20 anos, Catarina Lakshimi, na época com dez anos, e John Gopala, hoje com 11 anos.