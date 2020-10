Marília Mendonça canta RBD e é notada por banda mexicana: ‘Minha pressão até caiu’

Marília Mendonça viveu altas emoções e movimentou as redes sociais nesta manhã de quinta-feira (22). A cantora compartilhou um vídeo danda mensagem de “bom dia” aos fãs cantando “Ser o Parecer”, do RBD. Momentos depois, a banda compartilhou o mesmo vídeo em seu perfil oficial.

O que era para ser apenas uma mensagem matinal aos seguidores, virou uma comemoração de fãs. Marília contou aos usuários no Twitter que ficou emocionada com a repercussão que teve e brincou que a pressão dela chegou a cair com a notícia.

"Fui compartilhada pelo RBD e acabei de fazer cena no restaurante", escreveu a cantora em caixa alta, no Twitter, dando a sensação de estar gritando.

EU FUI COMPARTILHADA POR RBD E ACABEI DE FAZER CENA NO RESTAURANTE — marilinha linda (@MariliaMReal) October 22, 2020

Os fãs de Marília e do RBD vibraram com a repercussão e pediram até regravação com a voz da cantora.

Falando nisso cê n quer entrar no lugar da Dulce na live deles não? Kkk seria uma boa — Jorlan Queiroz (@jorlanqueiroz) October 22, 2020

Ou eles te confundiram com a mia, ou irão te chamar pra participar da próxima apresentação da banda kkkkkk — Leonardo (@gratidaomm) October 22, 2020