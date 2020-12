Marido de Luiz Fernando Guimarães está internado com Covid-19

O marido do ator Luiz Fernando Guimarães, o empresário Adriano Medeiros, está internado por causa da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O ator confirmou a informação na manhã desta terça (29).

Luiz Fernando Guimarães informou que, apesar da situação inspirar cuidados, o pior já passou. O marido Adriano está em observação em um leito comum do hospital.

“Fiz uma postagem no Facebook ontem, e vocês mandaram tantas mensagens positivas, que meu dia amanheceu cheio de amor! Sim, meu companheiro Adriano está internado com Covid, mas já está no quarto, se recuperando superbem e já já estará de volta ao nosso lar”, declarou.

Luiz Fernando Guimarães faz parte do grupo de risco da doença por ter 71 anos. Ele chegou a contrair o novo coronavírus, mas teve apenas sintomas leves. “Eu acabei me contaminando também, porém senti pouquíssimos sintomas. Estamos bem agora, que o turbilhão já passou!!! Fiquem tranquilos…e se cuidem!!!”, concluiu.