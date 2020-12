Mariana Ximenes diz que perdeu virgindade aos 16 anos com ator da Globo

A atriz Mariana Ximenes, de 39 anos, participou de um bate-papo no canal do filho de Marília Gabriela, Theodoro Cochrane, no Youtube. Na ocasião, Mariana relembrou o namoro com Caio Blat, entre seus 15 e 18 anos.

Ao discutir o assunto virgindade, a atriz confessou "ter perdido" aos 16 anos. Theo, então, questionou: "Foi com o Caio?", e ela confirmou. A estrela não deu detalhes, mas disse que "Não foi planejado, foi no susto".

O namoro começou quando os dois contracenaram na novela "Fascinação" (SBT, 1998) e depois estiveram juntos em "Andando nas Nuvens" (Globo, 1999).