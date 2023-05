Marcos Caruso curte férias com o marido em Lisboa

O ator Marcos Caruso, de 71 anos, está de férias desde o fim da novela "Travessia" e está aproveitando o momento em viagem para Lisboa, em Portugal, ao lado do marido, Marcos Paiva. Os dois vêm dividindo os passeios com os fãs por meio das redes sociais.

O relacionamento foi revelado para o público no final do ano passado. Marcos Paiva publicou em suas redes sociais imagens dos dois trocando alianças em Portugal. Na ocasião, ele também mostrou as alianças de casados e a data do “sim”.

Os pombinhos estão juntos desde 2018 e moram num apartamento em frente à Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Caruso foi casado por 20 anos com a atriz Jussara Freire, de quem se separou em 1994. Ele tem dois filhos. O ator já afirmou em entrevistas que foi casado outras três vezes.