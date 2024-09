'Marahu lab' realiza formação para profissionais do audiovisual na região norte

4º Edição do 'Marahu Lab', laboratório de fomento à produção audiovisual da região norte, tem início de 24 a 27 de setembro, no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. O evento de formação de profissionais do setor audiovisual, também terá alguns painéis e masterclasses de forma assíncrona, ao vivo, pelo YouTube da Marahu Filmes e os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site www.marahu.com. Ao longo do evento, haverá ainda rodadas de negócios com players do mercado audiovisual nacional e pitching para projetos de documentário e ficção.

A mesa de abertura contará com um debate sobre as conquistas e desafios dos laboratórios e mercado na Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte, Nordeste (CONNE) e terá participação de Paulo Alcoforado, da Ancine, Gabriel Pires, do Nordeste Lab, Clemilson Farias, do Matapi e Fernando Segtowick e Tayana Pinheiro, coordenadores do Marahu Lab, na terça-feira (24), de 9h às 10h30, com transmissão ao vivo.

Para dar continuidade na formação, duas masterclass terão espaço, uma com o produtor e diretor Allan Deberton, ainda na terça-feira (24), de 18h às 19h30 e outra com Clemilson Farias, produtor executivo do telefilme “Pés de Peixe”, na quarta-feira (25), às 18h. O evento contará com o painel de políticas afirmativas no campo do audiovisual amazônida com Keyti Souza e Rafael Nzinga, ambos da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), também na quinta-feira (26), de 18h às 19h30.

Além dessas programações, o evento contará com dois da TV Globo, sendo um sobre telenovelas, com Alexandre Almeida Santos, Gerente de Desenvolvimento de Conteúdo de Telenovelas da emissora, na quarta-feira (25), pela manhã, de 10h às 12h e outro sobre criação em documentário para TV, com a autora e diretora Mariana Jaspe, no mesmo dia, de 15 às 17h.

O último dia, na sexta-feira (27), de 9h30 às 12h, pitchings dos projetos de documentário e de 14h30 às 17h, pitchings dos projetos de ficção. Após as apresentações dos projetos, o evento dará início ao encerramento com um show.

Serviço

Programação aberta - Marahu Lab 2024

Data: 24 a 27/09

Local: Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso (Blvd. Castilhos França, 522/523 - Campina, Belém - PA)

Inscreva-se pelo https://www.marahu.com/