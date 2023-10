Mantos de Nossa Senhora de Nazaré são expostos na Casa de Cultura, em Castanhal

Cada manto conta uma história, cada peça é uma verdadeira obra de arte e eles fazem parte da exposição "Nossa Senhora de Todos os Mantos", que acontece até o dia 31 de outubro, na Casa da Cultura de Castanhal, com curadoria de Stela Miranda, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo- Secult.

A mostra apresenta onze mantos que foram usados na imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas Romarias de Castanhal, nos anos de 2008 a 2011, 2015 a 2021. Todas as peças foram confeccionadas pela artesã castanhalense Célia Leal, que há 19 anos assina o manto da Romaria de Castanhal, além de diversos outros mantos de romarias do Brasil a fora.

O manto segue a uma temática definida pela Diocese de Castanhal. Mas o que se vê nas peças escolhidas para a exposição é o colorido e o brilho. A secretária de Cultura e Turismo de Castanhal, Janete Oliveira, destaca a história que cada um dos onze mantos expostos.

"O manto significa proteção, alegria e fé. Cada um tem a sua história. Independente do credo, tocar num manto da imagem de Nossa Senhora, e tudo o que ele representa, é de uma emoção grandiosa", disse.

A curadora Stela Miranda explica que os mantos ficam sob a responsabilidade da Catedral e que a Secult solicitou a cessão para a exposição.

"São obras belíssimas e de um riqueza cultura e histórica. Podem proporcionar essa mostra é uma grande satisfação. Agradecemos a Diocese por nos ajudar a construir esse belo momento no mês em que vivemos a nossa Romaria".

A artista

A artesã Maria Celia Leal, a dona Célia, conta que o artesanato sempre esteve presente em sua vida.

“Eu era criança quando minha mãe que também era artesã me ensinou a bordar e com pedrarias. Ela fundou em Maracanã, de onde eu sou, a Casa das Mães, para aquelas que eram muito carentes aprenderem uma profissão”, disse.

A primeira encomenda de manto foi há mais de 20 anos, quando uma vizinha pediu para ela fazer um peça para a sua imagem.

“Ela perguntou se eu fazia e eu aceitei o pedido. A filha dessa vizinha doou o manto para a Nossa Senhora da Conceição, do Círio de Americano e assim eu comecei”, relembrou.

O primeiro manto para Nossa Senhora de Nazaré veio no ano seguinte, quando Castanhal ainda não tinha a Diocese.

Por ano do Dona Célia borda mais de 50 mantos, sendo para romarias romaria e para imagens caseiras. Somente em 2023 já foram cerca de 30 trabalhos cheios de amor, dedicação e beleza que encanta os olhos. São mantos grandes e quase sempre cobertos por cristais. E as encomendas vem de vários lugares do estado do Pará e do Brasil.

“Este ano já fiz mantos para Santarém, Ceará, Maracaçumé, Godofredo Viana, Salinas, Nova Timboteua, Castanhal, Maracanã, Curuçambaba em Cametá e Americano. Fora os mantos para pessoas que usam em suas imagens de casa”, disse.

O mando de Castanhal é uma doação da artesã.

SERVIÇO:

Exposição: "Nossa Senhora de Todos os Mantos"

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00

Local: na Casa da Cultura de Castanhal

Termina: 31 de outubro