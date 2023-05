Mandinga da Amazônia é tema de espetáculo teatral em Belém

O espetáculo "Mandinga" é apresentado neste sábado, 27, e domingo, 28, na Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA) com entrada gratuita. Encenado por solos, mas com dramaturgia coletiva e palco inédito, a montagem é resultado da disciplina de Técnicas Corporais ll, da instituição.

Mandinga propõe um olhar sobre a ancestralidade no presente, vivida na contemporaneidade. A disciplina discutiu as noções de "corpo" e "técnica" nas práticas corporais de matriz afroindígena. Orixás, entidades, encantarias, etc expressam em suas performances.

Ana Flávia Mendes, professora da disciplina, explica que situar a encenação na Amazônia e romper com a ideia de mito, do mitológico, é valorizar a sabedoria da região. Por isso, o espetáculo que foi pensado para receber o nome de "Mito", foi intitulado "mandinga". "O nome mandinga, palavra de origem africana escolhida pela turma como título da encenação, surgiu em meio a experimentações com a capoeira angola vivenciadas ao longo das aulas", explicou.

Racquel Prudente, atriz e produtora cultural conta que fazer parte da construção do espetáculo foi interessante e em seu solo ela apresentará a conexão com a mata e com sua família. "Procurei trazer o que tenho de conexão com a mata, e espiritual representada na figura do Seu Cobra Coral, que é um caboclo importante na minha vida, o meu bisavô tinha uma ligação muito forte com ele. E daí me surgiu essa ideia, da transmutação da pele de cobra, da renovação e mudança em um ser da floresta", pontuou.

Questionada sobre o que o público pode esperar do espetáculo, Racquel acredita que uma experiência diferente e novos olhares sobre a cultura e sabedoria local. "As crenças são atualizadas na forma de como buscamos apresentá-las dentro da performance, trazendo uma partitura corporal que alguns possam considerar ambígua, mas que 'pra' cada um que está no processo representa uma força física e energética", disse.

Espetáculo celebra o presencial

O espetáculo "Mandinga" marca a retomada do módulo Técnicas Corporais ll, da ETDUFPA ao presencial. Os alunos e professores pensaram em trabalhar em uma proposta de palco inédida entre as apresentações, diz a atriz

Racquel Prudente. "Nesse ano tivemos a ideia inédita de instalar o palco em forma de coliseu, no qual recebe o nome de Coliseu da Mandinga", contou.

"O espetáculo por si é atrativo, por conta da tradição que ela carrega e também pelo fato dela retornar ao formato presencial após 3 anos. Procuramos dar uma repaginada. Isso é visto na mudança do nome de Mitos para Mandinga, na dramaturgia desenvolvida e na forma de como será disposto o palco", completou.

A atriz celebra a chegada do espetáculo e convida o público belenense a comparecer e assistir. "Infelizmente estamos em meio à um espaço onde o teatro não recebe a devida atenção, seja por falta de incentivos ou desvalorização mesmo. É muito necessário fazer uma mudança na visão das pessoas sobre isso, viemos de uma pandemia onde a arte sofreu com cortes de verbas e mesmo assim continuamos resistindo. Então, fica o convite para as pessoas assistirem o nosso espetáculo e identificarem-se com as histórias de ancestralidade amazônidas presente nos solos", finalizou.





Serviço

Espetáculo Mandinga

Local: Estacionamento da Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA)

Endereço: Tv. Dom Romualdo de Seixas com Tv. Jerônimo Pimentel, 820 - Umarizal

Data: 27 e 28 de maio de 2023

Horário: 19h e 18h

Ingressos: Gratuito

Instagram: @mandinga_etdufpa