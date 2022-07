‘Maldivas’: veja as tendências de moda encontradas na série

O verão paraense chegou, e coincidentemente a série Maldivas, foi liberada pela Netflix. Uma junção perfeita para encontrar looks incríveis que combinam com a época mais vibrante e intensa.

A stylist Verena Rodrigues montou seis looks que podem ser vistos facilmente na série e usados no dia-dia. As empresárias, Hellen Gomes e Carmen Farage modelaram para esta produção com roupas que combinam com as suas personalidades e podem ser encontradas na sua loja.

Veja tendência Maldivas (Fotos: Igor Mota)

Para quem não assistiu Maldivas, as personagens Liz (Bruna Marquezine), Milene (Manu Gavassi), Rayssa (Sheron Menezzes), Kat (Carol Castro) e Verônica (Natalia Klein), entregam a sua composição de imagem traços das suas personalidades, o que comunica muito bem durante os sete episódios. Mostrando toda a extravagância das mulheres da sociedade carioca que moram em condomínio fictício na Barra da Tijuca.

De acordo com Verena, o estilo Kistch “é a estética explorada na série com tudo muito exagerado”: brinco maximalista, correntes, color blocking, óculos com lentes coloridas, entre outros.

“As cores são uma macrotendência chamadas de ‘dopamina fashion’, que ocorreu principalmente por causa da pandemia e as marcas se sentiram na responsabilidade de animar e movimentar um pouco o humor dos consumidores. Então as cores tem muito esse poder”, disse Verena.

A stylist Verena Rodrigues trabalha com moda há 10 anos. (Igor Mota)

A stylist explicou que com o boom que ocorreu no Brasil com a consultoria de imagens e as várias possibilidades de estudos encontrados na internet, as pessoas estão mais livre para usarem peças dessa tendência atual. “As pessoas estão se sentindo mais à vontade a usar cores. É uma questão muito de personalidade”, acrescentou.

Ficha do ensaio

Stylist: Verena Rodrigues

Modelos: Hellen Gomes e Carmen Farage

Looks: Top Chame Belém

Locação: Conceito & Design | Ambientes Planejados

Fotos: Igor Mota