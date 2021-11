Maisa Silva fala sobre doença e seguidores dão pitaco sobre tratamento

Os fãs de Maisa Silva ficaram preocupados com uma postagem da cantora e atriz, na quarta-feira (10), em seu perfil no Twitter, onde ela fez um desabafo, dizendo que não estava se sentindo bem. O post recebeu várias respostas de internautas, que compartilharam suas experiências e desejaram melhoras para a “prima”. As informações são do portal Em Off.

“Só rezando pra esse remédio fazer efeito. Pqp, desde ontem essa crise. Enxaqueca, você é uma merd*!”, escreveu Maisa, falando sobre a doença neurológica genética e crônica.

Os seguidores da jovem também postaram relatos e dicas de como lidam com a doença. “Prima, tu já tentou (sic) fazer acupuntura? Melhorou 90% da minha dor de cabeça, agora eu tenho raras crises e quando eu tenho é bem mais leve”, respondeu uma seguidora, se referindo à atriz como prima por conta de um meme.

Outra, sugeriu que Maisa tomasse café para ajudar com as dores: “Prima, eu sofro com isso também. Não sei se para você irá resolver, mas depois que eu aderi a uma pequena dose de café todos os dias, as minhas enxaquecas ficaram bem amenizadas. Quase inexistente e quando eu não tomo o tal cafezinho ela ataca”.