Maisa comemora vitória do Brasil e exibe look nas redes sociais; confira

A atriz e apresentadora Maisa está no Catar acompanhando a Copa do Mundo da Fifa 2022 e assistiu ao jogo do Brasil contra a Suíça, no Stadium 974 (Ras Abu Aboud) e comemorou a vitória da seleção brasileira. Em seu perfil oficial no Instagram a artista compartilhou os registros usando a camisa da seleção e pedindo interação dos seguidores sobre o palpite do próximo jogo.

Maisa também exibiu o look utilizando a camisa da seleção, uma calça dourada, tênis branco e uma bolsa verde.

"Único penta é o Brasilzão! Mais um dia de vitória: 1×0! Comenta aqui seu palpite pro placar do próximo jogo que eu tô de [olho]!", escreveu Maisa na legenda da publicação.

Para ver os demais registros, inclusive com a comemoração do gol de Casemiro: