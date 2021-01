Mais uma 'Quarta Tropikal' no Espaço Cultural Apoena

Música

Nesta quarta-feira (6), a live do aniversário de Vigia é com a banda Maestro Vale, às 20h. O evento é realizado pela secretaria de Cultura e Turismo de Vigia. As apresentações podem ser assistidas pelo facebook .

Toda quarta-feira o Espaço Cultural Apoena apresenta as “Quartas Tropikais” com o Dj Raoni e Banda Farofa Tropikal. A programação começa a partir das 18h e o ingresso custa R$ 10,00.

Na quinta-feira (7) o Espaço Cultural Apoena apresenta a noite Afrikaliente com o Coletivo Beatiú e Dj Ailton. A entrada é franca e tem promoções de cervejas e drinks.

No dia 08 de janeiro, sexta-feira, tem o Aniversário de Marhco Monteiro, também na Casa da Seresta. O show “Foi Tudo culpa do Amor” ainda conta com participação de Joelson Pantoja. A Casa fica na travessa Ferreira Pena, 354. Umarizal. Mais informações em 99315-5681 e 98117-4398.

O cantor e compositor goiano Orlando Morais irá se apresentar em live solidária nesta sexta-feira, 08. Todo valor arrecadado com o show será revertido para a Associação Acolhimento Mãe das Graças. A transmissão ocorre às 20h e contará com a participação de Luiz Caldas e Manno Góes. Os ingressos custam R$ 9 e podem ser adquiridos pela plataforma, por onde também ocorre a transmissão.

Cinema

A série de cinema #EmCasaComSesc, do Sesc São Paulo, disponibiliza as primeiras estreias do ano na programação da série, que acontecem quinta-feira, (07/01), com os títulos de ficção "Viver para Cantar" e "A Espuma dos Dias", os documentários "Torquato Neto - Todas as Horas do Fim" e "Filhos de João - Admirável Mundo Novo Baiano", além de "Pequenas Histórias", pelo CineClubinho, para a garotada. Assista gratuitamente na plataforma de streaming Sesc Digital.

Cinco filmes com personagens marcantes da carreira de Lima Duarte estão sendo exibidos em formato on-line e gratuito no site do Itaú Cultural. A mostra homenageia os 90 anos do ator. Entre as obras selecionadas estão a comédia “Guerra Conjugal”, gravada há 45 anos pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade; e o premiado drama “Sargento Getúlio”, de Hermano Penna. Os filmes ficarão disponíveis em streaming até o dia 10 de janeiro.

Teatro

O espetáculo Circo, produzido pela Ploc Artes, com direção artística de Wagner Vilella e Cleuberth Choi, terá transmissão nesta quinta-feira, 07, às 11h, no YouTube. O espetáculo é gratuito, mas as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Para obter um ingresso, basta acessar

Espetáculo digital “Bastidores”, segue em cartaz até dia 26 de janeiro, às segundas e terças, de forma virtual. Com texto e direção de Cristina Fagundes, o trabalho retrata os percalços de uma equipe para ensaiar uma peça pela plataforma digital Zoom. O público acompanha de perto todas as intrigas, dificuldades e amores que acontecem nos bastidores.

Literatura e Arte

O público pode conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas, colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site. A exposição segue disponível até 30 de maio.

Para comemorar os 80 anos do pintor mineiro Carlos Bracher, foi lançada a exposição virtual do Ateliê Casa Bracher, com mais de 150 obras do acervo do casal Carlos e Fani Bracher, na cidade de Ouro Preto. A exposição fica disponível no site trilíngue (português, inglês e espanhol) .

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, ganhou a exposição permanente “Conecte-se com a Natureza – Áreas Protegidas do Pará”, que reúne fotografias de 14 Áreas Protegidas do Pará. A iniciativa é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). A mostra pode ser visitada diariamente, das 6h às 17h (exceto às terças-feiras). A entrada é franca.

O Itaú Cultural apresenta a exposição virtual “Fotografia Modernista Brasileira”, com um recorte de 70 obras assinadas por 25 artistas que integram a Coleção Itaú Cultural. As imagens reúnem trabalhos realizados entre os anos 40 e 70 e reforçam a ruptura formal, promovida pelo modernismo fotográfico, com as normas tradicionais. A mostra está disponível gratuitamente na plataforma Google Arts & Culture.

A áudio série "Pirimbim", criada pelo compositor e roteirista Fernando Salem ("Cocoricó" e "Castelo Rá-Tim-Bum") e pelos cineasta Tadeu Jungle e Marcos Nisti foi lançada virtualmente e segue disponível para a criançada. Em 12 capítulos de 10 minutos cada, são narradas as aventuras de três crianças pelo mundo do conhecimento em uma chácara mágica. Disponível no aplicativo de podcasts Orelo, no site e no Youtube (Flow de historinhas) com ferramentas de acessibilidade.

Até o dia 11 de janeiro, o Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB-BH) recebe a exposição Ivan Serpa: a expressão do concreto, uma retrospectiva completa sobre a vida e o legado de um dos artistas mais importantes da arte moderna e contemporânea brasileira. Com curadoria de Marcus de Lontra Costa e Hélio Márcio Dias Ferreira, a mostra exibe obras oriundas de diversas coleções das várias fases do pintor carioca, abrangendo toda sua multiplicidade estética e técnica. A exposição tem tour digital de sua 1ª sala disponível gratuitamente no site .

Até dia 1º de Fevereiro, a exposição virtual Coletividade Negra conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão disponíveis para visitação. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale.

Editais, Cursos e Concursos

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) anunciou a abertura dos editais da Lei Aldir Blanc para os segmentos de Patrimônio Cultural Imaterial, Culturas Populares, Cultura Digital e Moda e Design - com encerramento em 12 de janeiro de 2021; e Cultura Afro-Brasileira e Culturas Indígenas, que seguem inscrevendo projetos culturais até o dia 20 do mesmo mês. O link para fazer as inscrições e acessar os editais é pelos sites Patrimônio Cultural Imaterial, Culturas Populares, Cultura Digital e Moda e Design, e Cultura Afro-Brasileira e Culturas Indígenas.

A Cia Buffa de Teatro, atuante desde 1998, está com inscrições abertas até dia 17 de janeiro para diferentes oficinas desenvolvidas por suas integrantes e colaboradoras, no período de Janeiro de 2021. As oficinas ocorrem via plataforma Zoom e as inscrições são realizadas pelo site Sympla. Direcionadas ao público geral, as oficinas têm vagas limitadas, e são elas: Coloca na tela, ministrada pela atriz e produtora cultural Manuela Castelo Branco; Interpretação Teatral e Narrativas Rítmicas, pela atriz Diana Ramos; Atos de Criação – escritas performativas de si, pela atriz Andréa Rabelo; Comunicar é uma arte, pela publicitária, produtora e gestora cultural Nany Lima; e Mover o corpo em um cotidiano poético, com a atriz Leila Kissia. Link para inscrições e mais informações no perfil @ciabuffadeteatro no Instagram, ciabuffadeteatro@gmail.com, e (71) 99941-0303.

O Ciclo de Formação em Gestão e Produção Cultural vai discutir conceitos e práticas sobre a esfera organizacional da cultura, abordando políticas culturais, estimulando a produção, a gestão, a pesquisa e a difusão das iniciativas. Serão realizados dois ciclos formativos em plataforma virtual e ao vivo, com 8 horas-aula cada encontro até 14 de janeiro. Cada ciclo terá 24 horas-aula. Metade das vagas são voltadas para mulheres, afrodescendentes, LGBTQI+ e agentes culturais residentes nas periferias. Inscrições no link .

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17ª edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site