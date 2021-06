Maiara e Fernando se casaram durante live

De véu e grinalda, Maiara, da dupla com Maraísa, e Fernando, da dupla com Sorocaba, se "casaram", neste sábado (26), durante uma live especial de São João. Tudo não passou de uma brincadeira, mas os noivos tiveram direito até a traje especial.

O casal foi abençoados pelo "padre" Sorocaba e trocou beijos. Maiara foi até carregada no colo por Fernando.

Maiara e Fernando estão juntos desde 2018, com idas e vindas nesse tempo, o que lhes rendeu o apelido de "casal ioiô". Foram pelo menos sete términos e reconciliações desde o início do relacionamento. No início deste ano, anunciaram o noivado.