Mãe de Zohran Mamdani, novo prefeito de Nova York, concorreu ao Oscar com filme indiano

O recém-eleito prefeito de Nova York, Zohran Mamdani é filho de Mira Nair, renomada cineasta indiana, diretora e roteirista do filme Salaam Bombay!, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 1989.

Salaam Bombay!, produção que conta a história de um grupo de crianças em situação de rua na metrópole de Bombaim, também rendeu a Nair uma indicação ao Bafta, em 1990, e os prêmios de Caméra d'Or e Audience Awards do Festival de Cannes de 1989.

Outro filme de enorme sucesso da diretora de 68 anos é Casamento à Indiana (2001), longa sobre como uma família de classe média se prepara para uma união arranjada. O projeto ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e foi indicado ao Bafta, ao Critics Choice e ao Globo de Ouro.

A filmografia de Mira aborda temas como identidade, desigualdade e exclusão social.

Segundo a revista People, Zohran Mamdani participou ativamente da carreira da mãe enquanto crescia. Ele foi supervisor musical do filme Rainha de Katwe (2016), além de ter feito uma ponta como ator na produção.