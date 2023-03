Mãe de Domitila, do BBB 23, declara torcida contra Larissa no 9º paredão: 'Tribunal vai cair'

Roberta Barros, a mãe da sister Domitila Barros, disse estar cansada de ver a filha no paredão do BBB 23 - a modelo esteve em quatro dos nove da edição, inclusive no que será decido esta terça-feira (14). Em entrevista ao Extra, Roberta diz acreditar que a Miss Alemanha tem sido alvo constante da casa. Esta semana, ela foi à berlinda após ter perdido a prova do Quarto Branco.

“Ver brigas, discussões, são um dos momentos mais difíceis para mim. Acho forte, realmente não queria ver. Como mãe, fico aflita, nervosa, sei que é um jogo, mas me afeta muito. E é difícil também ouvir tudo o que as pessoas falam de Domitila. Outro dia fiquei me perguntando por que minha filha é sempre o alvo dentro da casa. Comecei a me questionar se é por ela ser uma mulher negra, da periferia de Recife, por ser uma mulher sem filtro, que fala o que sente e acha. Isso incomoda muito’, reflete Roberta.

Nesta terça (14), o resultado do paredão será divulgado. Além da pernambucana, disputam a preferência do público os aliados de Domitila, Cezar Black e Ricardo “Alface”, e Larissa. Roberta decidiu concordar com os perfis de Domitila nas redes sociais e torce pela eliminação de Larissa. A mãe da sister ainda chamou o grupo da personal trainer com Fred Bruno e Bruna Griphao de “Tribunal”, por "julgarem a todos".

“Acredito que amanhã este ‘Tribunal’ vai perder uma de seus membros, pois o povo do Brasil vai saber dar a resposta. E a cada semana um vai cair! Até o ‘Tribunal’ ruir totalmente. Será o Brasil sendo o Brasil”, concluiu ela.