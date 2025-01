Lula comemora as indicações de 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar 2025: 'Quanto orgulho'

As indicações ao Oscar 2025 do filme “Ainda Estou Aqui” foram comemoradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (23). Lula expressou o seu sentimento em relação à presença do longa brasileiro no Oscar “A turma de ‘Ainda Estou Aqui’ já pode pedir música. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Sales.”, escreveu no X (antigo Twitter).

Sob a direção de Walter Salles, o filme disputou nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Já Fernanda Torres, que faz a protagonista do longa, foi indicada com outras quatro atrizes para disputar o prêmio de Melhor Atriz. A nomeação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (23) por meio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, nos Estados Unidos, em Los Angeles e a cerimônia do Oscar 2025 será realizada no dia 2 de março.

As indicações conquistadas pelo filme “Ainda Estou Aqui”, registram o retorno do Brasil na maior premiação do cinema mundial. O documentário “Democracia em Vertigem”, dirigido por Petra Costa, foi a última produção brasileira indicada à premiação de 2020 na categoria de Melhor Documentário. Antes disso, a animação “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, concorreu em 2016 na categoria de Melhor Animação, mas perdeu a estatueta para a produção da Pixar, “Divertidamente”. Em 2004, outra produção brasileira havia sido indicada em quatro categorias. “Cidade de Deus” concorreu nas categorias Direção, Roteiro Adaptado, Montagem e Fotografia.

A atriz Fernanda Montenegro disputou o prêmio de Melhor Atriz em 1999, devido a sua performance em “Central do Brasil”, porém o prêmio foi vencido por Gwyneth Paltrow, protagonista de “Shakespeare Apaixonado”. Dessa forma, a presença de Fernanda Torres na disputa do prêmio de Melhor Atriz, marca não somente o retorno do cinema brasileiro à premiação, mas também um retorno familiar, já que Fernanda Torres é filha de Fernanda Montenegro.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)