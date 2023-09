Luisa Sonza e Chico: Confira outros casais famosos que se separaram com grande repercussão

Na última quarta-feira, 20, Luísa Sonza causou polêmica ao vivo para Ana Maria Braga, ao anunciar o término de seu namoro com Chico Moedas, depois de afirmar ter sido traída pelo influencer. Com a divulgação da desilusão amorosa, internautas chegaram a declarar que “está cada vez mais difícil acreditar no amor”. Confira outras separações de famosos que causou repercussão no país.

1 - Thiaguinho e Fernanda Souza

O cantor Thiaguinho e a atriz Fernanda Souza anunciaram o início do namoro no programa da Xuxa, na Globo, em 2011, e se casaram em fevereiro de 2015. Após quatro anos de casamento, em 2019, anunciaram a separação, que foi cercada por especulações na época. Na divulgação do fim do relacionamento nas redes sociais, eles afirmaram que a relação dos dois se transformou em uma linda amizade.

Tiaguinho e Fernanda Souza (Foto Instagram @thiaguinho)

2 - Fátima Bernardes e William Bonner

Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner foram a imagem do casal perfeito para grande parte dos brasileiros que viram a dupla dividir a bancada do Jornal Nacional por 13 anos, entre 1998 a 2011. Juntos, tiveram os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Eles anunciaram a separação do casamento de 26 anos de forma discreta, com mensagens idênticas, em suas redes sociais, em agosto de 2016.

Fátima Bernardes e William Bonner (Divulgação)

3 - Cláudia Raia e Edson Celulari

Os atores Claudia Raia e Edson Celulari foram os queridinhos do ramo artístico por 17 anos. Eles começaram a namorar em 1992, durante as gravações de “Deus Nos Acuda”. Casaram no ano seguinte e tiveram dois filhos, Sofia e Enzo. Anunciaram o fim do relacionamento em julho de 2010.

Cláudia Raia e Edson Celulari (Divulgação) (Divulgação)

4 - Joelma e Chimbinha

Os músicos Joelma e Chimbinha eram a cara da Banda Calypso, amada por muitos brasileiros. Ela, vocalista, e ele, guitarrista da banda, ficaram juntos por 18 anos, até a separação conturbada em 2015. O motivo do rompimento foi a descoberta de uma relação de três anos por parte de Chimbinha com outra mulher.

Joelma e Chimbinha (Divulgação)

5 - Brad Pitt e Jeniffer Aniston

Os atores Brad Pitt e Jennifer Aniston eram os queridinhos do mundo todo no início dos anos 2000. Eles foram casados entre 2000 e 2005 e, apesar de uma separação envolta em muitas especulações, o casal afirmou oficialmente que se divorciou porque perdeu o senso de identidade.

Brad Pitt e Jeniffer Aniston (Foto Instagram) (Foto Instagram)