Ludmilla responde críticas a clipe gravado na favela: 'Sempre tem aquela galera sem noção'

O single “Rainha da Favela” nem foi lançado e já deu o que falar para Ludmilla. A cantora apresentou nesta terça-feira (10) a capa do single, onde aparece de biquíni, tranças ruivas e com um garrafa de refrigerante numa favela. Mas o cenário não agradou todos os fãs da funkeira.

"Acabei de postar a capa de 'Rainha da favela'. Vai lá no meu último post que eu tô de olho nos comentários, estou interagindo com a galera. Vai lá olhar essa obra de arte", disse Lud em um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

A cantora rebateu as críticas e questionamentos sobre o clipe ter sido gravado em uma favela. "Gente, estou amando os comentários, mas sempre tem aquela galera sem noção. Tipo assim: o nome da música é 'Rainha da favela' e vocês queriam que eu gravasse onde, seus f***? Dentro de um açougue? Dentro do McDonald's?", questionou.

“Rainha da Favela” será lançado oficialmente na quinta-feira (12).