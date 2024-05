Luciano Huck posa com Madonna em foto: 'Ajudou a curar um país dividido'

O apresentador Luciano Huck não desperdiçou a passagem da estrela do pop Madonna pelo Brasil e aproveitou para tirar uma foto ao lado da cantora. Neste domingo (05/05), Huck compartilhou uma selfie ao lado da artista e rasgou elogios a ela e ao show histórico que aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (04/05).

"Mais uma vez você fez história. O pop ganhou mais um capítulo. E, de quebra, você ajudou a curar um país dividido; milhões de pessoas celebrando juntos a rainha do pop", escreveu o apresentador na legenda da postagem no Instagram.

VEJA MAIS

O artista global ofereceu uma festa no Copacabana Palace para cerca de 120 convidados que durou até às 4h. Na entrada da festa havia um recado que vetava fotografias e postagens em redes sociais. O anfitrião, entretanto, garantiu sua selfie para compartilhar nas redes sociais neste domingo.

Madonna é antiga conhecida de Huck

Em 2012, Madonna recebeu Luciano Huck para uma entrevista, em Miami, nos Estados Unidos. A cantora gravou para o Caldeirão do Huck sentada no banheiro de seu quarto de hotel.

Na entrevista, ela relembrou as visitas ao Brasil: "Eu amo o Rio. O que mais gosto na cidade é a combinação das coisas. O mar, as montanhas, os edifícios, o Cristo, as favelas... Um pouco de tudo no mesmo lugar. Nas favelas, acontecem muitas loucuras. Mas, ao mesmo tempo, elas têm muita beleza, muito talento e muito amor. E isso você não encontra em nenhum outro lugar do mundo."

Desta vez, Madonna e Huck chegaram a se encontrar no Rio de Janeiro, mas a conversa não foi gravada. O apresentador pretende contar sobre sua relação com a cantora no próximo "Domingão com o Huck".