Luciano Camargo faz dueto com senhora cega e emociona internautas

O cantor Luciano Camargo, famoso do grande público pela dupla sertaneja com o irmão Zezé di Camargo & Luciano, foi responsável por um momento único na última sexta-feira (28). Ele foi filmado cantando a música "Menina Veneno" com uma senhora cega chamada Maria. Ela é uma vendedora ambulante conhecido por suas apresentações musicais no litoral de João Pessoa, capital da Paraíba.

O vídeo da dupla o viralizou nas redes sociais, mostrando Luciano e Maria cantando juntos com muita alegria. A iniciativa do cantor foi muito elogiada pelos internautas, que destacaram a beleza, o respeito e o amor, segundo eles, contidos na atitude.

Luciano esteve na Paraíba para se apresentar com o irmão durante a comemoração dos 152 anos do município de Monteiro, que aconteceu no Parque de Eventos Dejinha de Monteiro.