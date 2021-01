Lucas Lucco lamenta morte do avô por Covid

Nesta quarta-feira (20), o cantor e compositor Lucas Lucco usou os stories do Instagram para contar que o avô, que estava internado em uma UTI devido a complicações do Covid-19, morreu.

"Queria dar uma notícia boa mas a vontade de Deus é a que vale. Meu avô Joaquim faleceu hoje em virtude das complicações da Covid, ele estava na UTI, infelizmente ele veio a falecer hoje. Eu tenho muitos motivos para ficar triste, eu convivi boa parte da minha vida com meus avôs e avós, mas eu tenho mais motivos ainda para agradecer. Meu pai está bem, graças a Deus, minha avó também está bem, ainda está internada mas ela está se recuperando muito bem", disse.

Lucas Lucco agradeceu as orações e as intercessões dos seguidores. "Quero agradecer a todo mundo que orou, que dedicou um tempinho a orar pelo meu avô Joaquim. Agradecer mais uma vez a Santa Casa de Patrocínio, a todos os profissionais de saúde. Médicos, técnicos de enfermagem, a todos que estão lutando contra a covid lá na minha cidade. Obrigado pelo carinho com meu vô, com a minha vó, com meu pai, com todo mundo, muito obrigado a vocês.”, disse.

Ele ainda falou sobre um motivo a mais para agradecer. “A vacinação já começou também na minha cidade, graças a Deus, então a gente tem muitos mais motivos para agradecer sempre. É isso, muito obrigado, estamos juntos", finalizou o cantor.