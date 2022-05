“Luau Reggaetown” é programação desta sexta-feira 13 , na Casa da Medusa

O público vai poder curtir o “Luau Reggaetown”, nesta sexta (13), com Conexão Jah, Reggaetown, Dj Carol C e Makka Marley, Dj Marcio Lins e Banda Luau. A festa vai ser na Casa da Medusa, a partir das 21h. O ingresso custa R $10,00 individual e R$15,00 o casal.

Bruno, vocalista da banda Reggaetown, explica que a banda vai apresentar um show com músicas autorais, versões da MPB em reggae e clássicos de reggae da música jamaicana. “Vai ser um show pra cima e vai colocar a galera para dançar”, promete Bruno.

Entre as músicas que estão no repertório, tem a canção “Namoral”, lançada recentemente. Bruno explicou que o grupo vai lançar o disco chamado “Oceano”, com oito músicas, e até o lançamento final os integrantes vão liberar música por música. “Já lançamos três músicas desse disco e a última foi ‘namoral’. E neste mês vamos lançar mais duas”, explicou o vocalista.

A Banda Reggaetown, atua desde 2010 no cenário Reggae de Belém, já tendo realizado shows em alguns Estados do Brasil e fazendo a abertura de vários nomes do cenário nacional e internacional. Com o CD “Viver na Paz” e o EP “Grito de Terceiro Mundo”, do qual renderam dois clipes, "Grito de Terceiro Mundo" e "O Papo é Reto".

Lançou também os projetos "Aura Sessions" e “Aura Sessions #2”, com participação do cantor chileno Tiano Bless, com músicas próprias e webclipes de cada single já disponível nas plataformas digitais.

A banda é uma das expressões da música reggae do norte, com várias composições autorais já lançadas. Além de seu repertório autoral a Banda agrega em seus shows, covers e versões, flertando com o Roots e outras vertentes. Atualmente, finalizando disco novo intitulado “Oceano”, tendo lançado 3 clipes, com as músicas “Rumores”, “Cigana” e “Namoral”, disponíveis no canal da banda.

O Dj Márcio Lins também está na programação e promete um set das marcantes, mas com algumas versões que a galera do reggae conhece. Vai ter também um pouco de eletromelody, sempre com aquela pegada para a galera recordar.

O evento está sendo organizado pelo “Diboa Festival”, uma produtora de artistas e de eventos regionais. Nasceu como um webfestival sem fins lucrativos no início da pandemia, em 2020. Onde ocorriam lives musicais e de bate papo com artistas regionais por meio das redes sociais, principalmente o Instagram.

