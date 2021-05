Luan Santana e ex de Maluma flertam nas redes sociais

Após a recusa da vencedora do BBB21, Juliette Freire, em ser a 'Morena' de seu novo clipe, o cantor Luan Santana parece já ter encontrado uma substituta para um parceria, digamos, mais pessoal. O solteiro mais cobiçado do sertanejo brasileiro vem trocando curtidas e comentários em fotos no Instagram com ninguém menos que a modelo americana Natalia Barulich, ex de outro cantor, o colombiano Maluma.

Fãs do astro pop já alimentam especulações sobre um possível affair. “Eu shippo, porque eles já vêm se curtindo faz tempo”, comentou uma seguidora de Luan.

Luan Santana está solteiro desde o fim do noivado com Jade Magalhães, em outubro do ano passado, após 12 anos juntos. Em fevereiro deste ano o cantor chegou a ser fotografado de mãos dadas com uma mulher em um shopping em São Paulo, mas nunca falou do assunto. Já Natalia Barulich também já foi apontada como affair de Neymar, depois que os dois apareceram juntos em uma foto no aniversário do jogador.