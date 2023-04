Luan Santana revela bastidores da gravação de 'Luan City 2.0'; saiba os detalhes

O cantor Luan Santana, 32 anos, revelou em entrevista que o show no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) e que virou um DVD representa a realização de um sonho. O Luan City 2.0 ou a cidade fictícia do cantor reuniu 3 mil profissionais, 600 toneladas de equipamentos e um palco com a altura de um prédio de 10 andares. O show foi para 70 mil pessoas. As informações são do Fantástico.

“É a primeira vez que eu faço um show, que eu gravo um show em um estádio de futebol. Sem dúvida nenhuma o som do estádio já é diferente. Ele já tem esse caldeirão, a energia parece que tá concentrada ali no palco. Eu sempre sonhei muito com esse momento e sempre esperei o momento certo para que ele acontecesse”, disse Luan Santana em entrevista.

O diretor artístico e designer do show de Luan é Kley Tarcitano e já realizou trabalhos no Super Bowl - final do campeonato de futebol americano - e com artistas como Jennifer Lopez.

O show será lançado no dia 27 de abril e conta com mais de 50 canções, entre elas, mais da metade inéditas. Confira o trailer: