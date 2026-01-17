Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Luan Pereira sofre arritmia após show em São Paulo e é levado às pressas para hospital

Nas redes sociais, a equipe do artista publicou um vídeo em que Luan aparece sendo conduzido em uma maca até a ambulância

Estadão Conteúdo

O cantor Luan Pereira, de 22 anos, foi levado às pressas para um hospital na madrugada deste sábado, 17, após passar mal ao fim de um show realizado em São Paulo. O cantor precisou de atendimento médico imediato e foi transportado de ambulância.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor e aguarda retorno.

Nas redes sociais, a equipe do artista publicou um vídeo em que Luan aparece sendo conduzido em uma maca até a ambulância. Na legenda, os representantes do cantor informaram que ele apresentou um quadro de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia após a apresentação.

A nota destacou que Luan foi encaminhado rapidamente ao hospital para avaliação e acompanhamento médico.

Histórico recente de problemas de saúde

Não é a primeira vez que Luan Pereira enfrenta problemas de saúde. Em outubro de 2025, o artista precisou deixar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, após sentir fortes dores e ser diagnosticado com pedra no rim.

