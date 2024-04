Lorrana Melo retorna ao Gata da Capa no aniversário do jornal Amazônia

Lorrana Melo, modelo fotográfica e digital influencier, estrela pela segunda vez um ensaio fotográfico do projeto Gata da Capa, e agora faz parte também das homenagens ao aniversário do jornal Amazônia. Bragantina, a moça posou para o fotógrafo Neto Soares na praia de Ajuruteua, em Bragança, o cenário escolhido.

"Primeiramente, me sinto muito grata pela oportunidade de ser Gata da Capa do Jornal Amazônia. Vejo como uma porta aberta para próximos passos. Inclusive, já fotografei em 2022 para esse mesmo projeto, o qual me abriu muitas oportunidades para minha carreira de modelo fotográfica. Já fiz muitos ensaios, campanhas, mas nada se compara a experiência de viver um Gata da Capa”, exalta a modelo.

Lorrana Melo - Gata da Capa Crédito: Neto Soares Crédito: Neto Soares Crédito: Neto Soares

"Sou modelo fotográfica e digital influencer na minha cidade (Bragança). Trabalho com divulgação para impulsionar empresas e assim estamos crescendo juntos de forma positiva há quatro anos. Tempo que decidi trabalhar exclusivamente com a internet”, conta ainda Lorrana Melo.

Dessa vez, o ensaio foi “no quintal de casa”, segundo a modelo. “A praia fica localizada a 36 km de Bragança. Sinto-me honrada, pois eu amo minha região, principalmente a praia de Ajuruteua, que atualmente passou por uma reforma e está em destaque. Um paraíso paradisíaco que pode ser bastante explorado por sua beleza singular”, elogia.

Lorrana lembra como nasceu a oportunidade de fazer parte do projeto do jornal Amazônia mais uma vez. “Recebi o convite do Neto Soares, um profissional que já admiro há muito tempo. Gosto de seu perfil autêntico e atípico enquanto profissional que sempre enaltece o poder do nosso gênero. Então, aí está mais um motivo para que eu me sinta lisonjeada.Jamais recusaria um convite desse!”.

Estar na edição de aniversário, para Lorrana, é entrar em contato com o início de sua trajetória profissional. “Falando de forma muito pessoal, para mim, estar nessa edição e viver mais uma vez essa experiência,fez eu olhar o quanto evolui e aproveitei as oportunidades que o Gata da Capa me deu, desde a primeira vez que fiz, em 2022. Assim como eu também, espero de forma muito positiva, que essa edição seja um sucesso para ambos”. Para o futuro, a modelo pretende realizar outros trabalhos com o mesmo profissionalismo do ensaio. “Quero me destacar cada vez mais na minha profissão, alcançar números e pessoas com minha marca. Ser uma mulher bem sucedida”, conclui.