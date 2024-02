Locutor esportivo, João Wanderley, indica três filmes que mostram o mundo esportivo por outro ângulo

O mundo dos esportes vai muito além do que se vê em campo ou nas quadras. Por isso, no Dia do Esportista, 19 de fevereiro, o Eu Recomendo desta semana, convida o jornalista, radialista e locutor, apaixonado pelo mundo do esporte, João Wanderley, que indica três filmes que vão provocar um olhar diferente para o universo esportivo, "de dentro para fora", e que, certamente, marcaram sua trajetória.

VEJA MAIS

O fascínio pelos esportes nasceu ainda quando criança na vida do jornalista. “Foi algo que sempre me chamou a atenção, desde quando eu era criança. Na minha família poucas pessoas são ligadas ao esporte, e quem fez a minha cabeça, na verdade, para gostar, principalmente do futebol, foi um tio e um primo meu. Além disso, eu sempre gostei de ver, através dessa perspectiva também, sobre como as coisas funcionam por trás, sabe? Como as coisas são feitas”, explicou João.

Na sua lista, João começa sugerindo o documentário ‘Ícaro’, que promete levar o espectador a uma jornada intensa pelo mundo do ciclismo e do doping esportivo com este documentário premiado com o Oscar de Melhor Documentário, em 2018. A história se desenrola enquanto acompanhamos a vida de um ciclista amador decidido a elevar seu desempenho através do doping. O filme mergulha em um escândalo de doping russo, revelando os bastidores sombrios do esporte de forma envolvente e impactante.

“Então, eu acho ele é um dos melhores documentários por justamente mostrar uma grande história, jornalisticamente falando. A história se passa ao mesmo tempo em que acontece essa produção e o documentário mostra, ao mesmo tempo, os dois lados, o que conta, e também se torna um personagem”, finalizou.

Embarcamos em uma emocionante jornada pelos bastidores do basquete com este drama recente. O filme retrata a vida de um olheiro de basquete em busca de talentos para a NBA, destacando a importância muitas vezes esquecida desse papel no esporte. Com uma mistura de ficção e exemplos reais, "Arremessando Alto" para o jornalista, a trama é cativante e cheia de emoção.

Para ele, é interessante pelo fato de mostrar o quão difícil pode ser esse universo profissional e o quanto ele pode exigir das pessoas envolvidas, pela grande pressão. “Esse é um lado retratado no filme, claro, com muita dramatização, que as pessoas não veem com muita frequência. Por exemplo, no basquete, as pessoas veem o que acontece dentro das quadras, mas, o que está por trás das cortinas muitas vezes é um pouco renegado. Então, esse é um filme que chama a atenção para quem faz o basquete acontecer, mas por trás dos holofotes”, concluiu.

Por último, agora falando de futebol, João Wanderley recomenda “Maldito Futebol Clube”, uma história baseada em fatos que nos transporta para o competitivo mundo do futebol inglês. A história acompanha a ascensão e queda do treinador Brian Clough enquanto ele busca sucesso treinando o modesto Derby County e enfrenta sua rivalidade com o lendário técnico do Leeds United, Don Revie. Segundo ele, o longa oferece uma visão fascinante do “outro lado” do futebol em uma estética nostálgica dos anos 60.

“Acho bacana porque retrata também outros bastidores do futebol, de uma história que acaba ganhando vida. E é um filme apaixonante porque ele traz muito aquela nostalgia do que as pessoas falam do que é um futebol raiz”, defendeu o amante dos esportes.

O locutor aponta a imersão nos bastidores do esporte como um ponto em comum entre esses três filmes que indica. “Eles mostram como os bastidores influenciam na história em que a gente acaba vendo só o que é mostrado na mídia. Então, são filmes recentes e me fazem gostar do esporte justamente por nós, jornalistas, vermos mais pelo lado do que acontece por trás e das histórias a serem contadas, então acho que é isso que me faz gostar bastante desses três”, concluiu João explicando suas escolhas.