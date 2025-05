Livro que inspirou série 'Xógum' ganha edição comentada

Shógun - A Gloriosa Saga do Japão, livro de James Clavell que inspirou a série Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, do Disney+, ganhará nova edição no Brasil, publicada pela JBC. O volume de 1.120 páginas conta com revisão de Fábio Bonillo e Luiz Kobayashi e um glossário para que leitores tenham um melhor entendimento da obra e uma leitura mais imersiva no mundo do Japão feudal do século 17.

A edição, que será vendida por R$ 184,90, também conta com imagens inéditas assinadas pelo artista Guilherme Match e tem projeto de arte feito por Gabê Almeida.

Além da capa com acabamento em verniz localizado, o volume virá com uma sobrecapa com arte inspirada na adaptação do Disney+.

A história se passa nos 1600, quando o navegador inglês John Blackthorne desembarca na costa do Japão dividido pela disputa pelo posto de xógum, título militar mais importante do país à época.

Após se aproximar do senhor feudal Tonanga, o explorador começa a se apaixonar por sua intérprete, Mariko, e a se envolver num jogo político cheio de intrigas e traições num momento crucial para a história do arquipélago asiático, que aos poucos começa a abrir seus portos para navios do Ocidente.

Estrelada por Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Hiroyuki Sanada e Tadanobu Asano, Xógum venceu 18 categorias do Emmy de 2024.

O Disney+ anunciou mais duas temporadas da série.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.