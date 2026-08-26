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Lia Mendonça rasga elogios a Andressa Urach e chama influenciadora de 'ícone'

Paraense destacou convivência com Andressa no Rancho do Maia e relembrou participação dela em A Fazenda

Hannah Franco
fonte

Lia Mendonça rasga elogios a Andressa Urach e chama influenciadora de “ícone”. (Reprodução/Instagram)

A influenciadora paraense Lia Mendonça rasgou elogios a Andressa Urach durante a convivência das duas no Rancho do Maia. Em um vídeo publicado nos stories, Lia chamou a influenciadora de “ícone” e “diva” ao comentar a relação construída durante o reality.

“Gente, meu Deus! A amiga, você é um ícone!”, disse Lia ao encontrar Andressa. Antes, a influenciadora havia elogiado a paraense: “E essa gostosa, maravilhosa, linda!”.

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Lia também contou que já acompanhava Andressa antes da convivência no Rancho do Maia e relembrou a participação dela em A Fazenda. Segundo a paraense, os dias ao lado da influenciadora fizeram com que ela conhecesse melhor sua personalidade.

“A gente precisa conhecer as pessoas para poder ter um pensamento sobre elas, e esses dias com você foram o suficiente para saber que você é uma pessoa maravilhosa”, afirmou.

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