Letícia Bufoni fala de relação com Kelvin Hoefler "Ele não gosta de estar com a gente"

Após a conquista do atleta Kelvin Hoefler da medalha de prata no street skate masculino, Letícia Bufoni foi questionada por internautas por não ter publicado nenhuma mensagem de parabéns ao ao skatista. Em seus stories do Instagram, a brasileira explicou que não é próxima de Kevin, mas disse que o respeita e que ele mereceu a medalha das Olimpíadas de Tóquio.

“O Kelvin, pelo que vocês perceberam, nunca está com a gente nos ‘rolês’, ele nunca faz parte das nossas atividades por uma opção dele”, disse Letícia. “Ninguém tem nada contra ele, pelo contrário, está todo mundo aqui comemorando que o Brasil ganhou uma medalha.”

Mas o atleta postou uma foto em tom de indireta horas depois da prova junto a outras pessoas da equipe com a legenda: “Jantando com a família”, marcando a conta da CBSK.