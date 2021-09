Leona Vingativa e Paulo Colucci contam tudo sobre o "Psica Hack Show"

Leona Vingativa e Paulo Colucci participaram de um bate-papo durante a live do "Égua do Babado!", nesta terça-feira (7), e falaram como foi a gravação do "Psica Hack Show", gravado em São Paulo e programado para ser transmitido em duas semanas, com três dias de exibição cada, sempre de quinta a sábado, de 15 a 17 e de 22 a 24 de setembro.

Além desse trabalho, os artistas paraenses que ficaram conhecidos com vídeos caseiros, falaram dos anos de amizade e parceria no trabalho. "Nós temos uma amizade de muito tempo e nesse período a gente vem dividindo muita coisa", disse Leona.

Paulo disse que está feliz com as oportunidades e aproveitou para falar das dificuldades que os moradores da periferia encontram. "A gente já conseguiu muita coisa e temos orgulho de representar o lugar onde moramos, que é o Jurunas", destacou.

A ideia do festival "Psica Hack Show" é de colocar a cena da periferia em evidência tanto na escolha dos apresentadores como dos artistas.

Agende-se:

Festival Psica Hack Show

Datas: 15 e 17 e 22 a 24 de setembro, a partir de 19h

Transmissão ao vivo e gratuita pelo http://youtube.com/tvpsica