Leilane Neubarth, da Globonews, denuncia agressão verbal em loja no Rio

A jornalista Leilane Neubarth afirmou que foi alvo de um ataque verbal enquanto fazia compras em uma loja nessa terça-feira, 29, no Rio de Janeiro. A apresentadora do Conexão Globonews registrou parte do momento com o celular e compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram, acompanhado de um desabafo sobre o episódio.

Nas imagens, uma mulher critica os jornalistas da TV Globo. "Vocês repórteres da Globo são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo. Eu posso dizer porque eu assistia à Rede Globo", afirma a mulher. E continua: "Vai botar no jornal? Eu tô com cabelo bom hoje? Queria estar melhor, tô vindo do hospital, entendeu? Trabalho pra cacete, trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo."

Na legenda da publicação, Leilane explicou por que começou a gravar apenas no fim da abordagem. "Eu estava numa loja, tranquilamente fazendo compras, quando fui vítima de uma agressão gratuita", relatou. "Além de agressiva, ela foi extremamente debochada, parecendo se exibir na agressão. Por isso decidi postar aqui."

A jornalista também reforçou a importância de reagir diante de episódios como esse. "Ninguém precisa gostar de ninguém. Mas acredito realmente que o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância", escreveu.

Após a postagem, Leilane recebeu manifestações de apoio de colegas de profissão, como Sandra Annenberg, Renata Ceribelli e Natuza Nery. "Que deselegante", comentou Annenberg.