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Lázaro Ramos fica preso em hotel na Argentina após multidão invadir as ruas

O artista compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais e tratou a situação com bom humor

Estadão Conteúdo
fonte

Lázaro Ramos (João Cotta/Globo)

Lázaro Ramos enfrentou um imprevisto em Buenos Aires, Argentina, na última quarta-feira, 15. O ator, após acompanhar a semifinal da Copa do Mundo de 2026, ficou "preso" no hotel. Milhares de torcedores ocuparam as ruas para celebrar a classificação da seleção argentina.

Impossibilitado de circular, o artista usou as redes sociais para compartilhar a situação. Ele tratou o ocorrido com bom humor. "Nem sei se vou conseguir achar lugar para jantar hoje. Vou jantar biscoito", brincou, mostrando a movimentação perto do Obelisco.

A vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra motivou a celebração. Milhares de torcedores seguiram para o Obelisco. Eles comemoraram a vaga na decisão contra a Espanha.

Lázaro Ramos "preso" pela multidão argentina

Antes de voltar ao hotel, Lázaro Ramos registrou o início da movimentação. Ele percebeu que a região ficava cada vez mais cheia. "Minha última postagem porque as ruas estão enchendo. Virou! Multidão", relatou ele.

Da sacada do hotel, o ator mostrou a festa dos argentinos. Ele explicou que desistiu de procurar um restaurante. A quantidade de pessoas nas ruas impediu a busca.

Dificuldade para assistir ao jogo

Em busca de um local para ver a partida, Lázaro percorreu ruas de Buenos Aires. Ele encontrou estabelecimentos lotados ou fechados. Sem alternativas, assistiu a parte do confronto do lado de fora de um restaurante. Ele acompanhou a transmissão pela televisão interna.

"Não achei lugar nenhum para assistir. A gente vai assistir pelo vidro. Vai ter que ser assim. A gente assiste aqui da rua", contou o ator em vídeo.

Medo de comemorar gol da Inglaterra

No primeiro tempo, a Inglaterra abriu o placar. Lázaro Ramos evitou qualquer reação para não chamar atenção. "A Argentina tomou um gol. Só não comemora, não, que eu tenho medo", disse, descontraído.

No caminho, o ator encontrou uma família de brasileiros. Eles ficaram na Argentina para torcer pelos hermanos. Um torcedor argentino provocou os brasileiros. Lázaro respondeu com bom humor: "A paz! A paz entre Brasil e Argentina", brincou.

Apesar do contratempo e da dificuldade para jantar, o ator levou a situação na esportiva. Ele divertiu os seguidores com os relatos da experiência.

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COPA DO MUNDO/ARGENTINA/LÁZARO RAMOS/BUENOS AIRES
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