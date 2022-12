Kirstie Alley, estrela de ‘Olhe quem está falando’, morre aos 71 anos

A atriz Kirstie Alley morreu, aos 71 anos, vítima de câncer, descoberto recentemente, nesta segunda-feira (5), nos Estados Unidos. A notícia foi dada pelos filhos da artista True e Lillie Parker.

Em um comunicado enviado à People, os filhos de Alley informaram que a atriz veio à óbito cercada da sua família. “Ela lutou com muita força, deixando-nos com a certeza de sua alegria sem fim de viver e quaisquer que sejam as aventuras pela frente”, escreveram, enfatizando quanto mãe e avó incrível ela foi.

A declaração termina com True e Lillie agradecendo aos fãs de Alley: "Agradecemos por seu amor e orações e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento difícil".

O amigo de Alley, John Travolta, publicou uma homenagem à atriz no Instagram. Confira:

"Kirstie foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive. Eu te amo Kirstie", ele compartilhou ao lado de uma foto dela.