Keila participa do 'Qual teu papo?' desta quarta

A cantora e compositora Keila é a entrevistada do programa “Qual teu papo?”, de O Liberal. O projeto conta com a participação do público para conduzir a entrevista nas redes sociais. Keila traz muitas novidades na carreira e se prepara para curtir três dias do festival Lollapalooza a convite da Budweiser, a artista será a correspondente paraense em um dos maiores eventos de música do Brasil.

A cantora ainda prepara novas músicas para este ano, mas disse que ainda não pode dar muitos detalhes. Keila começou como solista no coral infantil da igreja. Aos 13 anos, ingressou em um coral juvenil lírico do Estado e também sempre esteve envolvida com grupos de dança, tendo como grande paixão a dança de rua. Aos 15 anos começou a cantar em barzinhos da noite paraense. Aos 17 anos, já tinha tocado em várias bandas locais e recebeu o convite para assumir os vocais da Gang do Eletro.

Keila também é atriz e participou do filme Órfãos de Eldorado, de Guilherme Coelho, e foi coadjuvante no longa Para Ter Onde Ir, de Jorane Castro, que rendeu um prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo festival Guarnicê e melhor atriz. Além disso, atuou no curta Encantada do Brega e protagonizou o 5º episódio da websérie Sampleados, que é sucesso de visualizações na internet.