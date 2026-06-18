Katy Perry diz que relacionamento com Justin Trudeau transformou sua vida após período difícil

Katy Perry falou sobre o impacto de seu relacionamento com Justin Trudeau durante participação no podcast Unfamous, na última quarta-feira, 17. Na ocasião, a cantora afirmou que o namoro com o ex-primeiro-ministro do Canadá a ajudou a enfrentar com mais tranquilidade uma fase marcada por desafios pessoais e profissionais.

"Agora tenho amor na minha vida, e isso me transformou", declarou a cantora. Ela também disse acreditar que o amor trouxe uma nova perspectiva para seu cotidiano. "Você pensa que quando os Beatles dizem na música All You Need Is Love 'tudo que você precisa é amor' é um clichê, mas clichês são clichês por um motivo", refletiu.

Katy também relembrou o período difícil que enfrentou recentemente, após terminar o noivado com Orlando Bloom e passar por dificuldades na carreira. "Passei por muita coisa, e houve dias que foram realmente muito, muito, muito difíceis", disse.

Apesar disso, a artista afirmou que nunca cogitou abandonar a carreira. Ela também refletiu sobre como enfrentar momentos dolorosos é parte do processo de crescimento. "Se você está atravessando o inferno, continue atravessando o inferno porque do outro lado do inferno está, com certeza, o paraíso."

A experiência também serviu de inspiração para seu novo single, Watch It Burn, previsto para ser lançado no fim do mês. Katy contou que a música nasceu desse período conturbado e disse que procurou transformar o sofrimento em aprendizado.