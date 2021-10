Kátia Barbosa ganhou de um promesseiro uma imagem de Nossa senhora de Nazaré

A chef de cozinha e jurada do programa "Mestres do Sabor", Kátia Barbosa, chegou a chorar falando de umas das experiências do Círio em Belém. "Eu estava saindo do hotel quando um rapaz se aproximou e me entregou uma imagem da santa, ele disse que eu iria conseguir tudo o que eu quisesse. Esse momento me deixou muito emocionada", chorou a chef ao relatar o momento.

Kátia Barbosa já esteve em Belém, mas ela disse que participar do Círio foi uma experiência única. E sobre a culinária paraense, ela ressaltou o açaí, que é diferente do que é acostuma a ver em outros estados. Falou também que não poderia deixar de comer o peixe frito.