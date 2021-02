Kate Perry e Orlando Bloom se mudam para mansão de 76 milhões

Um dos casais mais badalados e engajados da cena artística pop foi notícia esta semana por sua mais nova aquisição: uma mansão. A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom se mudaram há pouco tempo para a nova residência em Montecito, na Califórnia, onde pretendem curtir melhor a nova fase do relacionamento que, agora, inclui a mais nova integrante da família, a pequena Daisy Dove Bloom, de seis meses.

De acordo com o site New York Post, os astros arremataram a residência por uma bagatela de US$ 14,2 milhões (o equivalente a R$ 76,7 milhões). A compra foi formalizada em outubro do ano passado e desde então os dois providenciaram uma reforma geral para dar ao novo lar um toque pessoal.

A mansão conta com 6 quartos e 12 banheiros, e dispõe de piscina e uma vista fantástica para o oceano, além de outros luxos.