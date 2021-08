Justiça libera dinheiro apreendido na casa de Nego do Borel

A Justiça liberou os R$ 424.920,00 reais, em espécie, que foram apreendidos na casa do cantor Nego do Borel, após as denúncias de Duda Reis. Em janeiro, a atriz, que era noiva do cantor, o acusou de agressão, ameaças com vídeos íntimos, abuso sexual e ainda ter sido infectada por DST (Doença Sexualmente Transmissível).

Ela também incriminou o funkeiro ao afirmar um dinheiro supostamente ilícito de aproximadamente R$ 2 milhões e um fuzil guardados em sua propriedade.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o processo ainda corre em segredo de Justiça e como Nego já está confinado para entrar em 'A Fazenda 13',da RecordTV, os assessores e os advogados do cantor estão correndo atrás para receber a grana por procuração.