Juliette deixa de seguir Alê Oliveira

Após o exposed de Alê Oliveira sobre a "ficada" com Juliette, a paraibana deixou de seguir o dançarino. O dançarino paraibano revelou que ficou com Juliette: "Fomos para o motel no carro dela".

A revelação foi feita durante uma entrevista que o também paraibano deu ao podcast "Babado JP" e após ele reencontrar a advogada nos bastidores da live de Wesley Safadão, no último dia 19 de junho, na Paraíba, e posar com ela.