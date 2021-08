Juliana Paes perde R$ 500 mil em golpe; entenda

Muitos golpes! A polícia de São Paulo investiga o golpe do qual foi vítima a atriz Juliana Paes, após assinatura de contrato com a empresa chamada F2S Intermed de Negócios. A atriz teria depositado R$ 500 mil e foi pega de surpresa com o desaparecimento do homem que se passava por dono da firma, sumindo com meio milhão da artista. Outros enganados pelo esquema de pirâmide financeira, conforme as investigações, seriam o também ator Murilo Rosa e o jogador Luís Fabiano.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz não chegou a tratar diretamente com o suposto golpista. O negócio teria sido acertado em maio de 2018, intermediado por um consultor financeiro de sua confiança, que também vítima do golpe.

Na ocasião, o dinheiro investido seria usado na compra de carros a serem revendidos, rendendo de 4% a 8%, porém isso nunca aconteceu. No mês de maio deste ano, o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva de três homens, sendo um deles o dono da F2S, e de uma mulher, que seria sua esposa. De acordo com o MP, ela recebia, por meio de uma conta bancária pessoal, os altos valores que as vítimas depositavam na conta bancária da F2S.

Segunda outra denúncia do do Ministério Público, além de Juliana Paes, outro artista enganado foi Murilo Rosa. Neste caso, o ator perdeu R$ 460 mil. Luís Fabiano, também teria caído no golpe e perdido R$ 280 mil. Já o gestor de investimentos da atriz teria perdido R$ 84 mil.