Jovem bailarino de Castanhal realiza conquista inédita em Festival Internacional de Dança

O bailarino Luiz Martins, de apenas quinze anos, nascido em Castanhal, foi motivo de orgulho para a Cidade Modelo e para o estado do Pará. O jovem ficou em segundo lugar, na categoria “Balé neoclássico solo masculino júnior” do Festival Internacional de Dança de Joinville (SC). A conquista inédita tem um peso ainda maior por ter sido dentro de um dos maiores festivais de dança do mundo.

Luiz apresentou no festival a coreografia “Curumin”, criada e direcionada pela coreógrafa e professora, Gisllene Araújo, do Studio Alpha, localizado em Castanhal. Por falta de apoio financeiro, o Studio não conseguiu levar o bailarino presencialmente para participar do festival. Porém a Secretaria de Estado e Cultura de Castanhal cedeu um espaço para que a apresentação do jovem fosse gravada de forma híbrida.

Segundo o bailarino, com a conquista inédita do segundo lugar veio uma mistura de sentimentos bons. “Participar desse Festival tão importante e reconhecido foi incrível. Confesso que na hora eu não sabia nem o que sentir. Mas hoje vejo estou sentindo de tudo um pouco, gratidão, emoção. Uma mistura gostosa de sentimentos. Dançar é minha vida, a dança está presente em absolutamente tudo que eu faço”, afirmou.

Para Luiz o sentimento de gratidão prevalece. “Essa experiência me ajudou muito psicologicamente e fisicamente também. Sou muito grato ao Studio Alpha, eles são minha segunda família. Se não fosse por todos eles, eu não teria conseguido realizar essa conquista. Eles me apoiaram, ajudaram e principalmente, eles acreditaram em mim, no meu potencial, devo isso a eles. Preciso agradecer especialmente também minha professora Gysllene, incansável que me ajudou de todas as maneiras possíveis”, destacou o bailarino emocionado.

O Studio Alpha trabalha com balé neoclássico e desenvolve apresentações para levar o trabalho de seus alunos do interior do Estado para holofotes internacionais. Na próxima terça-feira (26), o Studio representará novamente o Estado no CBDD Gran Prix Internacional de Fortaleza, convidados pelo Conselho Brasileiro de Dança.