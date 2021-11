Jornalista Suelen Reis desmaia durante apresentação de prêmio

A jornalista Suelen Reis, da afiliada da Rede Globo em Goiás (TV Anhanguera), viveu um momento de susto na noite dessa quinta-feira (18). Ela desmaiou e caiu na frente da plateia enquanto apresentava o prêmio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO). Nesta sexta-feira (19), ela usou as redes sociais para agradecer o carinho das pessoas e também para transquilizar os fãs.



Suelen estava em pé, diante de um púlpito, aguardando um dos premiados terminar o discurso, quando caiu para o lado direito, levando consigo os objetos que segurava. Um mèdico, que estava na plateia, ajudou a apresentadora e depois de um tempo ela ficou bem e terminou de apresentar o prêmio.

"Todo mundo ta me perguntando o que aconteceu. Primeiro ligar, estou bem. Uma coisa inesperada, tive uma queda de pressão, mas tinha um médico, o governador Ronaldo Caiado, que me ajudou. Ele me deu uma rapadura e fiquei bem", disse a jornalista no story do instagram.