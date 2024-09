Jornalista e escritora Rosana Jatobá visita Belém e elogia paisagens

Em Belém a trabalho, a jornalista Rosana Jatobá, afirmou através das suas redes sociais que “quem vem a Belém do Pará e não visita o Ver-o-Peso está perdendo”. No vídeo compartilhado, ela está no mercado do ver-o-peso, e aproveita para registrar a paisagem e as iguarias em oferta. O registro exibe também a vista para a ilha do Combú, que a jornalista descreve como outro ponto turístico irresistível, com um fluxo grande de visitantes.

Jatobá circula por dentro da feira registrando pessoas, produtos e até mesmo os casarões antigos. No passeio ela conversa com os feirantes e aproveita para tirar dúvidas sobre os produtos locais como a pupunha, castanha do pará e o jambu. “A comida paraense eu vou te falar hein, que maravilha”, comenta a jornalista sobre os sabores locais.

As obras em preparação para a Conferência das Partes (Cop 30) e a convivência harmônica entre trabalhadores e animais presentes no espaço também saltam aos seus olhos. No entanto, um destaque do vídeo é a presença marcante e “por todos os cantos” das imagens de Nossa Senhora de Nazaré. Sobre o Círio, a jornalista descreve com carinha a festividade paraense.

“O Círio de Nazaré está se aproximando, é uma festa lindíssima, uma procissão emocionante que mobiliza gente do mundo todo”, exalta.