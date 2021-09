Jornal nacional recebe nova dupla de apresentadores

Foi divulgado nesta sexta, 17, nas redes sociais do Jornal Nacional, o vídeo em que aparece a nova dupla de apresentadores do programa conversando com Willian Bonner e Renata Vasconcellos antes da esperada estreia no próximo sábado, 18. A jornalista Aline Midlej que é apresentadora da Globo News dividirá a bancada do JN com Paulo Renato Moraes, conhecido por seus trabalhos de reportagem em coberturas históricas.

"Hoje, eles [Paulo e Aline] estão aqui se encontrando comigo para a gente apresentar o funcionamento desse cenário incrível que o Jornal Nacional tem, que é ainda o mais moderno do Brasil disparadamente", conta Bonner em vídeo.

Midlej, âncora do Jornal das 10 na Globo News, repostou o vídeo em seu perfil no instagram e faz o convite aos telespectadores: "Espero vocês amanhã".

O momento de muita honra, segundo os novos apresentadores, já foi vivenciado por muitos outros jornalistas de todo o Brasil, no ano da celebração dos 50 anos do Jornal, em 2019. “O primeiro a gente não vai esquecer nunca. Então, vivam esse momento de estreia”, diz Bonner aos jornalistas.