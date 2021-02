Jojo Todynho sobre o ano do boi: 'Será que é meu ano? Só levo chifre!'

Nesta quarta-feira (17), Jojo Todynho usou as redes sociais para saber do que se tratava a comemoração do “Ano do Boi”.

"Gente, o que é isso? Entrei no Instagram e esse negócio do ano do boi. Será que é o meu ano? Fui corna a vida toda!", disse rindo. "Melhor ficar solteira, gente... já levei muito chifre", completou Jojo Todynho.

Nos comentários, os fãs concordaram com a artista. ”#Tmj, não é atoa que sou do signo de touro, já nasci com um par de chifres”, disse uma fã. Já outro: “Antes solteiro tomando cachaça do que namorando e tomando chifre”.