Jojo Todynho celebra sucesso nas primeiras provas do curso de Direito

Jojo Todynho usou seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira (7), para compartilhar com seus seguidores suas primeiras conquistas como universitária de Direito. Nos Stories do Instagram, a cantora revelou que faltam apenas duas provas do curso para concluir o primeiro semestre com êxito.

A cantora ressaltou que "eu queria dividir com vocês que já passei em duas matérias. Minha nota em antropologia e filosofia...", iniciou ela, aos risos, visivelmente contente com os resultados. Na sequência, ela ainda lembrou que tem uma outra prova de Introdução ao Direito e celebrou a nota 7 em uma avaliação que valia 8 em Filosofia. "Vem, segundo período! Vem, vem, segundo período!", comemorou.

Desde que começou a estudar a faculdade de direito, a cantora compartilha seu dia a dia na aula com os colegas de turma e mostra também como é organizada. Jojo chegou a postar com uma mochila de rodas e uma lancheira, comemorando a nova fase estudantil.

VEJA MAIS