Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jogo Político: Após crise, bolsonaristas querem trégua 'para valer' entre Flávio e Michelle

Os vídeos publicados por Michelle caíram como uma nova bomba sobre sua campanha

Estadão Conteúdo

Por Marcelo de Moraes

Brasília, 25/06/2026 - Integrantes da cúpula do PL e políticos próximos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) passaram a atuar desde ontem como bombeiros para reduzir os danos causados pela mais recente crise na principal pré-candidatura presidencial da oposição. Os vídeos publicados por Michelle nas suas redes sociais, acusando Flávio de a humilhar, desrespeitar e lhe dar uma "punhalada", não levando em conta suas posições políticas, caíram como uma nova bomba sobre a campanha do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. No momento em que tenta amenizar o desgaste pela revelação do áudio pedindo recursos para o ex-sócio do banco Master Daniel Vorcaro e lida com as acusações de ter ajudado a insuflar o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, Flávio sofre um baque na sua aproximação com o eleitorado feminino, um ponto fraco do bolsonarismo. A cúpula do PL, incluído o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e líderes bolsonaristas, articularam uma espécie de trégua entre os dois lados. Mas tentam, agora, garantir que a trégua será duradoura e "para valer", sob pena do comprometimento definitivo da campanha presidencial.

Sinais - O primeiro resultado dessa negociação foi uma nota de Flávio, divulgada no fim da noite, dizendo que não tinha ofendido Michelle, mas que pedia desculpas se o tivesse feito. Pela manhã, Michelle também avisou pelas suas redes sociais que "não queria briga" e que não tinha raiva de ninguém. Também convergiu com o pregado pela cúpula do PL dizendo que o objetivo comum era a vitória contra o governo do PT.

Antigo - Segundo integrantes do bolsonarismo, a crise entre Michelle e Flávio era uma bomba-relógio, já que havia forte descontentamento dela com seu escanteamento em relação à campanha presidencial e também à montagem das alianças estaduais. Michelle se sentiu particularmente contrariada com a situação do Ceará, por conta do acordo fechado em torno da pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) e decidiu gravar seus vídeos.

Avisou - Michelle avisara publicamente, na segunda-feira, que tinha gravado um vídeo "explicando o que aconteceu no Ceará". Na ocasião, a ex-primeira-dama usou suas redes sociais para informar que publicaria a gravação "em breve", o que acabou ocorrendo ontem.

Explicação - Junto com o aviso, Michelle publicou nas redes um trecho de uma entrevista de Ciro para a revista Veja na qual afirmava que Jair Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva eram iguais. Na mesma postagem, a ex-primeira-dama comentou: Nunca foi ?para tirar o PT' e sim por projetos de poder. Já gravei um vídeo explicando o que aconteceu no Ceará e vou publicá-lo em breve", anunciou, reforçando: "Em breve no Instagram".

Avisado - Segundo interlocutores do senador, ele foi avisado que a situação estava saindo do controle. Aliados comuns tentaram interceder, sem sucesso e a publicação do vídeo aconteceu poucos minutos antes da partida do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo.

Sem clima - Havia uma tentativa de se organizar na próxima semana uma reunião entre Flávio e Michelle, com representantes da ala feminina do bolsonarismo numa tentativa de demonstração de unidade. Segundo interlocutores dos dois lados, até o momento, não há clima ainda para esse encontro.

Árbitro - Mesmo em prisão domiciliar, integrantes do PL acreditam que somente Jair Bolsonaro terá a capacidade de estabelecer algum tipo de controle na desavença.

Gol contra - Integrantes do PL lamentam que a crise ainda serviu para que a própria direita ofuscasse a repercussão da saída do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Rifado do cargo "em comum acordo" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wagner anunciou sua saída e pôde mergulhar, após se desgastar por quase uma semana, depois de ser alvo de uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal em seus endereços por supostamente receber vantagens para atuar a favor do Master.

Acerto - Integrantes da bancada governista no Congresso consideraram acertada a saída do senador Jaques Wagner da liderança do governo. "As suspeitas são graves e ele deve ter a chance de se explicar, mas deve fazê-lo fora deste cargo. A investigação do banco Master deve prosseguir de forma independente até o fim, doa a quem doer", afirma a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

Segue o jogo - "Jaques Wagner deixou, afinal, a liderança do governo. Melhor para ele, que terá mais tempo para se defender das acusações; melhor para o governo, que continua livre de qualquer ?contaminação'. E melhor para a Justiça e para a PF, que devem continuar indo fundo na fraude Master", defende o deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

vida

Lucas Borbas anuncia noivado com Diulia Loregian cinco meses após morte de Isabel Veloso

Viúvo afirmou que a retomada da vida afetiva cumpre orientações conversadas com a ex-esposa

25.06.26 13h24

AMOR

Ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio renovam votos de casamento na República Dominicana

Dez anos após a união inicial, paraense e o influenciador reúnem os filhos na faixa de areia de Playa Bávaro para renovar os votos de casamento

25.06.26 13h17

INSCRIÇÕES

Curadora Rosely Nakagawa ministra palestra gratuita sobre fotografia em Belém

Evento discute as transformações tecnológicas e a popularização da imagem digital; as vagas para a programação gratuita são limitadas

25.06.26 7h00

ATUAÇÃO

Alane Dias integra elenco de novo microdrama em formato vertical da Globo

Conteúdo produzido exclusivamente para consumo em dispositivos móveis faz parte de série de tramas dirigidas por Adriano Melo para a plataforma de streaming

24.06.26 10h39

MAIS LIDAS EM CULTURA

vida

Lucas Borbas anuncia noivado com Diulia Loregian cinco meses após morte de Isabel Veloso

Viúvo afirmou que a retomada da vida afetiva cumpre orientações conversadas com a ex-esposa

25.06.26 13h24

INSCRIÇÕES

Curadora Rosely Nakagawa ministra palestra gratuita sobre fotografia em Belém

Evento discute as transformações tecnológicas e a popularização da imagem digital; as vagas para a programação gratuita são limitadas

25.06.26 7h00

AMOR

Ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio renovam votos de casamento na República Dominicana

Dez anos após a união inicial, paraense e o influenciador reúnem os filhos na faixa de areia de Playa Bávaro para renovar os votos de casamento

25.06.26 13h17

CULTURA

Pássaros e bichos voam no Theatro da Paz para contar a Amazônia

Festival com 23 grupos culturais do Pará ocorre em Belém de sexta (26) a terça (30), com entrada franca

25.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda